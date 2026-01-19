Spagna, deragliamento in Andalusia: i soccorritori ancora sul posto a 18 ore dall'incidente

In Spagna la Guardia Civil è ancora al lavoro sul luogo dell’incidente in località Adamuz, in Andalusia, dove un incidente ferroviario ha causato almeno 39 morti e oltre 150 feriti. Il governatore dell’Andalusia Juan Manuel Moreno Bonilla, intervistato dalla radio nazionale spagnola Rne, ha detto che non esclude che il bilancio delle vittime dell’incidente ferroviario ad Adamuz possa aumentare. Moreno Bonilla ha riferito che i mezzi di soccorso sono tornati sul posto dell’incidente e che saranno rimossi i resti dei due treni ad alta velocità che ieri sera sono deragliati e si sono scontrati.