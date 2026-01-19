Spagna, Croce rossa su deragliamento treni: "Incidente in mezzo alla campagna, soccorsi complessi"

Sono particolarmente complessi i soccorsi sul luogo del deragliamento di un treno dell’alta velocità nel sud della Spagna costato la vita ad almeno 39 persone. “Ci sono due convogli completi sui binari e i soccorritori stanno ancora lavorando dalla notte scorsa”, ha spiegato Iñigo Vila, direttore delle emergenze della Croce Rossa spagnola. “Le persone erano molto nervose, il che è logico e normale in questi momenti: cercavano familiari o amici che potevano trovarsi nello stesso convoglio”, ha aggiunto. “Inoltre, non era facile accedere attraverso strade di servizio o sentieri agricoli, poiché l’incidente non è avvenuto in una stazione, ma in mezzo alla campagna”, ha concluso Vila. Secondo le prime ricostruzione la coda di un treno che viaggiava tra Malaga e Madrid con circa 300 passeggeri a bordo è deragliata vicino a Cordoba ed è stata tamponata da un altro treno. Sono oltre 150 i feriti.