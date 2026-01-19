Principe Harry arriva in tribunale a Londra per processo contro il Daily Mail

Il principe Harry del Regno Unito è tornato lunedì mattina in tribunale a Londra per l’ultima fase della sua causa contro il tabloid Daily Mail, accusato di aver ottenuto illegalmente informazioni sulla sua vita privata . Il Duca di Sussex guida un gruppo di sette querelanti, tra cui Elton John e le attrici Elizabeth Hurley, anche lei oggi in tribunale, e Sadie Frost, che accusano il Mail di violare la privacy con investigazioni illegali. Secondo gli accusatori, Associated Newspapers Ltd. avrebbe spiato le loro auto, controllato documenti privati e intercettato telefonate. Il quotidiano nega le accuse, definendole assurde. Il processo vedrà Harry tornare al banco dei testimoni per la seconda volta, dopo aver lo fatto nel 2023 contro il Daily Mirror, vincendo la causa e ottenendo un risarcimento e anche le scuse dal tabloid di Rupert Murdoch.