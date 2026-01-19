Il principe Harry in tribunale a Londra per il processo contro i tabloid: la causa contro l’editore del Daily Mail

(LaPresse/Ap) Il principe Harry è arrivato oggi, lunedì 19 gennaio, in un tribunale di Londra per il terzo e ultimo capitolo della sua battaglia legale contro i tabloid britannici. Il duca del Sussex è il principale ricorrente in una causa che vede coinvolti numerosi personaggi di spicco che accusano l’editore del Daily Mail di aver violato la loro privacy utilizzando pratiche illegali di raccolta di informazioni per spiarli e ottenere titoli sensazionali.

Gli altri vip contro Associated Newspapers: c’è anche Elton John

I sette querelanti, tra cui Elton John e le attrici Elizabeth Hurley e Sadie Frost, sostengono che Associated Newspapers Ltd. abbia assunto investigatori privati per mettere sotto controllo le loro auto, accedere ai loro documenti privati e intercettare le loro telefonate. L’editore ha negato le accuse e le ha definite assurde.

Il processo presso l’Alta Corte di Londra dovrebbe durare nove settimane e vedrà il ritorno di Harry al banco dei testimoni per la seconda volta da quando ha fatto storia nel 2023 diventando il primo membro anziano della famiglia reale a testimoniare in più di un secolo.

Il principe Harry d’Inghilterra arriva all’Alta Corte di Londra per guidare un gruppo, tra cui Elton John ed Elizabeth Hurley, che accusa l’editore del Daily Mail di violazione della privacy attraverso tattiche illegali. Lunedì 19 gennaio 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

La battaglia del principe Harry contro i tabloid

Il caso è stato uno dei tanti emersi dallo scandalo diffuso delle intercettazioni telefoniche, in cui alcuni giornalisti hanno iniziato a intercettare i messaggi vocali all’inizio di questo secolo e hanno continuato per più di un decennio. Harry ha ottenuto una sentenza nel 2023 che ha condannato gli editori del Daily Mirror per intercettazioni telefoniche “diffuse e abituali”. L’anno scorso, il tabloid britannico di punta di Rupert Murdoch ha presentato scuse senza precedenti per aver invaso la sua vita per anni e ha accettato di pagare un risarcimento sostanziale per risolvere la sua causa per violazione della privacy.

La missione che il principe Harry si è autoassegnato di riformare i media è più personale e va ben oltre i titoli dei giornali che hanno cercato di documentare la sua giovinezza da festaiolo e gli alti e bassi delle sue relazioni sentimentali. Il secondogenito di Re Carlo III ritiene la stampa responsabile della morte di sua madre, la principessa Diana, uccisa in un incidente stradale nel 1997 mentre era inseguita dai paparazzi a Parigi. Il duca del Sussex li ha anche accusati di persistenti attacchi contro sua moglie, Meghan, duchessa del Sussex, attacchi che li hanno portati a lasciare la vita reale e a trasferirsi negli Stati Uniti nel 2020.

I rapporti compromessi con la famiglia reale

Il processo arriva mentre Harry cerca di recuperare il rapporto con la sua famiglia, compromesso da quando si è trasferito in America, e rovinato dalla pubblicazione del suo libro di memorie, “Spare”, e di una serie Netflix. I rapporti gelidi con suo padre, re Carlo III, sembrano essersi un po’ sciolti dopo che i due si sono incontrati per un tè lo scorso autunno, durante una visita a Londra del duca del Sussex.

Incontro che difficilmente potrebbe ripetersi in questa occasione: l’inizio del processo coincide con il viaggio di Carlo in Scozia e la visita di Harry dovrebbe limitarsi all’apertura del procedimento e alla sua prima testimonianza.