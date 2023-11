La decisione dell'Alta Corte di Londra ha dato ragione al principe e ad altri vip, tra cui Elton John, che hanno quelerato l'editore inglese per pagato degli investigatori che hanno illegamente controllato le loro case e intercettato le loro conversazioni

Un giudice britannico ha stabilito oggi che la causa intentata dal principe Harry, da Elton John e da altre cinque celebrità contro l’editore del Daily Mail può essere sottoposta a un processo completo. I querelanti, tra cui il marito di John, David Furnish, e gli attori Liz Hurley e Sadie Frost, accusano l’editore di aver pagato investigatori privati per controllare illegalmente case e auto e registrare conversazioni telefoniche. L’editore, Associated Newspapers Ltd., aveva chiesto al giudice di archiviare il caso. Durante le udienze di marzo, i suoi avvocati hanno sostenuto che le richieste di risarcimento, che risalgono al 1993, sono state presentate troppo tardi e che i ricorrenti si sono basati su prove riservate che i giornali hanno consegnato a un’inchiesta pubblica del 2012 sulle malefatte dei tabloid.

Il giudice Matthew Nicklin ha stabilito che i ricorrenti non possono basarsi sui documenti consegnati all’inchiesta Leveson del 2012. Ma ha detto che la causa può andare avanti perché le richieste di risarcimento “hanno una reale prospettiva di successo”. “L’Associated non è stata in grado di sferrare un ‘colpo di grazia’ alle richieste di nessuno di questi ricorrenti”, ha aggiunto il giudice in una sentenza scritta.

Gli altri ricorrenti sono l’attivista antirazzista Doreen Lawrence e l’ex politico Simon Hughes. Harry ha dichiarato che l’editore ha preso di mira lui e le persone a lui più vicine, violando illegalmente la segreteria telefonica, intercettando i telefoni fissi, ottenendo le fatture telefoniche dettagliate e le informazioni sui voli della sua fidanzata di allora, Chelsy Davy. Harry sta anche facendo causa all’editore del quotidiano The Sun insieme all’attore Hugh Grant. Il processo è previsto per l’inizio del prossimo anno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata