Uganda: Museveni confermato presidente, l'annuncio della commissione elettorale

Il presidente uscente Yoweri Museveni ha ottenuto il 71,65% dei voti alle elezioni in Uganda, secondo i risultati ufficiali, battendo il giovane sfidante, il musicista diventato politico Robert Kyagulanyi Ssentamu, meglio conosciuto come Bobi Wine (24,72% dei voti). Per l’81enne Museveni è il settimo mandato. Wine, il cui vero nome è Kyagulanyi Ssentamu, ha condannato quello che ha descritto come una campagna elettorale scorretta. “Avendo ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni e avendo ottenuto più del 50% dei voti validi espressi nelle elezioni, la Commissione dichiara il candidato Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni presidente dell’Uganda regolarmente eletto”, le parole del presidente della Commissione, Simon Mugenyi Byabakama.