Elezioni presidenziali in Uganda: lunghe file ai seggi

Le votazioni per le elezioni presidenziali in Uganda sono iniziate giovedì, nonostante un blocco di Internet durato diversi giorni. In alcune zone si sono formate folle e lunghe code poiché l’apertura dei seggi elettorali è stata ritardata e il materiale elettorale è stato consegnato dopo l’orario previsto delle 7 del mattino. Il presidente Yoweri Museveni, 81 anni, sfida altri sette candidati, tra cui Robert Kyagulanyi, un musicista conosciuto come Bobi Wine. Il Paese dell’Africa orientale, con circa 45 milioni di abitanti, conta 21,6 milioni di elettori registrati. Secondo la commissione elettorale, le urne dovrebbero chiudere alle 16:00. La Costituzione prevede che i risultati siano annunciati entro 48 ore.