Milano, 70enne ucciso con una coltellata a Rozzano: i carabinieri sul luogo dell'omicidio

Un uomo di 70 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola in una abitazione a Rozzano, nel Milanese, in via delle Peonie. Al momento un giovane di 21 anni è sotto la custodia dei carabinieri. L’allarme è scattato nella notte quando i soccorsi sono stati chiamati perché il ragazzo minacciava il suicidio, da qui la scoperta del cadavere. L’omicidio potrebbe essere avvenuto al culmine di una lite. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Rozzano e quelli di Buccinasco. La vittima era italiana. La posizione del giovane – un 21enne di origini marocchine – è tuttora al vaglio. Bloccato mentre tentava di lanciarsi dal balcone, è stato portato all’Ospedale San Paolo in attesa di ulteriori accertamenti. Il 21enne non è in stato di arresto. Dalle prime ricostruzioni pare che vittima e aggressore si conoscessero. Il giovane domiciliava nell’appartamento e l’anziano veniva saltuariamente ospitato da lui.