Milano, 70enne accoltellato in casa: fermato un giovane di 21 anni

Un uomo di 70 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola in una abitazione a Rozzano, comune della città metropolitana di Milano, in via delle Peonie. Al momento un giovane di 21 anni è sotto la custodia dei carabinieri. L’allarme è scattato nella notte quando i soccorsi sono stati chiamati perché il ragazzo minacciava il suicidio, da qui la scoperta del cadavere. L’omicidio potrebbe essere avvenuto al culmine di una lite. I rilievi sono svolti a cura della SIS del Comando Provinciale di Milano.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Rozzano e quelli di Buccinasco. La posizione del giovane – un 21enne di origini marocchine – è tuttora al vaglio e non è in stato di arresto. Bloccato mentre tentava di lanciarsi dal balcone, è stato portato all’Ospedale San Paolo in attesa di ulteriori accertamenti. Dalle prime ricostruzioni pare che vittima e aggressore si conoscessero. Risulta che il ragazzo, con precedenti per stupefacenti, vivesse nell’appartamento in via Peonie e saltuariamente ospitasse il 70enne.