Valeria Fedeli, in Campidoglio l’ultimo saluto alla ex ministra

La sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma è piena per l’ultimo saluto a Valeria Fedeli, storica esponente del Pd ed ex ministra dell’Istruzione, morta martedì all’età di 76 anni. Tante le personalità presenti: dal commissario europeo Paolo Gentiloni, agli ex segretari come dem Walter Veltroni, Nicola Zingaretti, Matteo Renzi e Massimo D’Alema, fino al segretario della Cgil Maurizio Landini e l’attuale segretaria del Pd Elly Schlein, insieme a Dario Franceschini. Ad aprire gli interventi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Presenti anche tanti esponenti di altri partiti come la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, e Renata Polverini.