Macron, l’occhio rosso e la battuta alle truppe: “Consideratelo un riferimento all’Eye of the Tiger”

Durante il discorso di Capodanno alle forze armate francesi, il presidente francese Emmanuel Macron ha scherzato su un disturbo che ha colpito il suo occhio destro: “Vi prego di scusare l’aspetto sgradevole del mio occhio. Si tratta, ovviamente, di qualcosa di del tutto innocuo“. Macron è apparso con un occhio gonfio e arrossato durante il suo discorso alla base militare di Istres, nel sud della Francia. “Consideratelo semplicemente un riferimento involontario all’Eye of the Tiger… Per chi coglie il riferimento, è un segno di determinazione”, ha scherzato ancora, in un’evidente citazione del brano della colonna sonora del film ‘Rocky III‘.