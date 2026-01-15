Groenlandia, Macron: "Gli europei hanno una responsabilità particolare"

“Per quanto riguarda la Groenlandia, gli europei hanno una responsabilità particolare perché questo territorio appartiene all’Unione Europea ed è anche quello di uno dei nostri alleati della NATO”. Così il presidente francese Emmanuel Macron, durante un discorso alle forze armate in una base aerea a Istres, nel sud del Paese. “La Francia e gli europei devono continuare a essere presenti ovunque i loro interessi siano minacciati, senza escalation, ma senza compromessi nel rispetto della sovranità territoriale“.