Italia-Oman, bilaterale Meloni-Haitham bin Tarik: focus su cooperazione e dossier internazionali

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il sultano dell’Oman, sua maestà Haitham bin Tarik, in occasione del bilaterale presso la residenza reale Al Barakah Palace hanno tenuto una sessione di colloqui durante la quale hanno esaminato “gli aspetti della cooperazione tra i due Paesi e le modalità per svilupparla. Si è inoltre discusso delle opportunità di investimento, in particolare nei settori dell’industria, dell’energia, delle tecnologie moderne, della sicurezza alimentare e del turismo, nonché nei campi della cultura e dell’istruzione. Sono stati infine scambiati punti di vista sulle principali questioni e sugli sviluppi più rilevanti a livello regionale e internazionale”. Lo riporta su X l’account ufficiale dell’agenzia di stampa dell’Oman aggiungendo che Meloni ha portato “i saluti del presidente della Repubblica Italiana”, Sergio Mattarella. A sua volta, il sultano ha chiesto a Meloni di trasmettere “i suoi saluti e i suoi migliori auguri” al Capo dello Stato e “ha ribadito la sua aspirazione a rafforzare le relazioni di cooperazione e partenariato tra l’Oman e l’Italia in vari settori, nell’interesse reciproco”.