Giorgia Meloni arrivata in Oman per il bilaterale con il Sultano Haitham bin Tarik

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’aeroporto internazionale di Mascate per una visita ufficiale nel Sultanato dell’Oman, prima tappa della sua missione in Asia. All’aeroporto, premier e delegazione italiana sono stati ricevuti dal vice primo ministro della Difesa, H.H. Sayyid Shihab bin Tariq Al Said, e dall’Ambasciatore d’Italia a Mascate, Pierluigi D’Elia. Presso la Residenza Reale Al Barakah Palace, Meloni terrà un incontro bilaterale alle 18.30 ora locale (le 15.30 in Italia) con il Sultano dell’Oman, Sua Maestà Haitham bin Tarik, durante il quale si discuteranno temi di cooperazione bilaterale e relazioni strategiche. Al termine dei colloqui, il Sultano offrirà una cena ufficiale in onore della presidente del Consiglio. Una volta conclusa la visita in Oman, la delegazione italiana proseguirà il viaggio verso Tokyo, in Giappone, dove sono in programma ulteriori impegni ufficiali.