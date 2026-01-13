Iran, protesta a Roma davanti all’ambasciata: “Governo italiano si esprima contro il regime”

“Viva lo Shah, viva Reza Pahlavi”. La comunità iraniana si è presentata giovedì mattina davanti l’ambasciata dell’Iran a Roma per protestare contro la sanguinosa repressione messa in atto dal regime dell’Ayatollah Khamenei. Una repressione che conta ad oggi circa 12mila morti, anche se si teme siano molti di più. “Chiediamo che il governo italiano prenda posizione su questa strage – urla ai microfono l’attivista iraniana Pegah Tashakkori – Francia, Germania e molti altri Paesi l’hanno già fatto, l’Italia ancora tace”. “Vogliamo il ritorno dello shah, Reza Pahlavi – ci spiega un ragazzo che non vuole essere nominato ne ripreso – Khamenei è un assassino e noi dobbiamo essere la voce nel mondo dei nostri connazionali che stanno morendo nelle strade”.

