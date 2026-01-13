Iran, prime telefonate dal Paese dopo blocco comunicazioni – La diretta

Oggi gli iraniani hanno potuto chiamare all’estero con telefoni cellulari per la prima volta da quando le comunicazioni sono state interrotte nel Paese durante la repressione delle proteste nazionali in cui, secondo gli attivisti, sono state uccise almeno 646 persone. Diverse persone a Teheran sono riuscite a chiamare l’Associated Press e a parlare con un giornalista. L’ufficio di AP a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, non è riuscito a richiamare quei numeri. I testimoni hanno riferito che il servizio di sms era ancora interrotto e che la connessione Internet era possibile ai siti web approvati dal governo a livello locale, ma non a quelli esteri. I testimoni hanno fornito un breve resoconto della vita nelle strade della capitale iraniana durante i quattro giorni e mezzo di isolamento dal resto del mondo. Hanno descritto una forte presenza di forze di sicurezza nel centro di Teheran.

Secondo le testimonianze, gli agenti della polizia antisommossa con elmetti e giubbotti antiproiettile, sono armati di manganelli, scudi, fucili e lanciagranate lacrimogene. Stanno di guardia agli incroci principali. Nelle vicinanze, i testimoni hanno visto membri della forza Basij, composta interamente da volontari della Guardia Rivoluzionaria, che sono anch’essi armati e con manganelli. Anche agenti di sicurezza in borghese erano visibili negli spazi pubblici. Diverse banche e uffici governativi sono stati incendiati durante i disordini. I bancomat sono stati distrutti e le banche hanno faticato a completare le transazioni senza Internet, hanno aggiunto i testimoni. Tuttavia, i negozi sono aperti, anche se nella capitale c’è poco traffico pedonale. Il Grand Bazaar di Teheran, dove le manifestazioni sono iniziate il 28 dicembre, avrebbe dovuto aprire oggi. Un testimone ha raccontato di aver parlato con diversi negozianti che hanno detto che le forze di sicurezza hanno ordinato loro di riaprire a tutti i costi.

Iran, prima comunicazioni con l'estero dopo il blocco – Tutte le notizie di oggi 13 gennaio