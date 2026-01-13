Iran, prime telefonate dal Paese dopo blocco comunicazioni – La diretta

Oggi gli iraniani hanno potuto chiamare all’estero con telefoni cellulari per la prima volta da quando le comunicazioni sono state interrotte nel Paese durante la repressione delle proteste nazionali in cui, secondo gli attivisti, sono state uccise almeno 646 persone. Diverse persone a Teheran sono riuscite a chiamare l’Associated Press e a parlare con un giornalista. L’ufficio di AP a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, non è riuscito a richiamare quei numeri. I testimoni hanno riferito che il servizio di sms era ancora interrotto e che la connessione Internet era possibile ai siti web approvati dal governo a livello locale, ma non a quelli esteri. I testimoni hanno fornito un breve resoconto della vita nelle strade della capitale iraniana durante i quattro giorni e mezzo di isolamento dal resto del mondo. Hanno descritto una forte presenza di forze di sicurezza nel centro di Teheran.
Secondo le testimonianze, gli agenti della polizia antisommossa con elmetti e giubbotti antiproiettile, sono armati di manganelli, scudi, fucili e lanciagranate lacrimogene. Stanno di guardia agli incroci principali. Nelle vicinanze, i testimoni hanno visto membri della forza Basij, composta interamente da volontari della Guardia Rivoluzionaria, che sono anch’essi armati e con manganelli. Anche agenti di sicurezza in borghese erano visibili negli spazi pubblici. Diverse banche e uffici governativi sono stati incendiati durante i disordini. I bancomat sono stati distrutti e le banche hanno faticato a completare le transazioni senza Internet, hanno aggiunto i testimoni. Tuttavia, i negozi sono aperti, anche se nella capitale c’è poco traffico pedonale. Il Grand Bazaar di Teheran, dove le manifestazioni sono iniziate il 28 dicembre, avrebbe dovuto aprire oggi. Un testimone ha raccontato di aver parlato con diversi negozianti che hanno detto che le forze di sicurezza hanno ordinato loro di riaprire a tutti i costi.
In risposta alle dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con l’Iran dovrà affrontare un aumento del 25% dei dazi doganali sulle transazioni commerciali con gli Stati Uniti, la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha affermato in conferenza stampa che la posizione della Cina sulla questione dei dazi è molto chiara: non ci sono vincitori in una guerra dei dazi e la Cina difenderà con fermezza i propri diritti e interessi legittimi e legali. Lo riporta il Global Times.
Le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato nella città sud-orientale di Zahedan quelli che un servizio della televisione di Stato ha descritto come gruppi terroristici legati a Israele. Il servizio, senza fornire ulteriori dettagli, ha affermato che il gruppo è entrato attraverso i confini orientali dell’Iran e trasportava armi e esplosivi di fabbricazione statunitense che il gruppo aveva intenzione di utilizzare per omicidi e atti di sabotaggio. L’esercito israeliano non ha commentato immediatamente le accuse.
Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha convocato l’ambasciatore iraniano in Spagna, Reza Zabib, per comunicargli la sua “energica condanna” nei confronti della repressione dei manifestanti. “Bisogna rispettare il diritto di manifestazione pacifica degli iraniani e delle iraniane, la loro libertà di espressione, bisogna ripristinare immediatamente le comunicazioni con l’estero, compreso Internet e ricordiamo che il diritto alla libera comunicazione dei cittadini è anche un diritto fondamentale”, ha detto Albares in un’intervista a Catalunya Radio.
“Invitiamo la leadership iraniana a proteggere la sua popolazione anziché minacciarla. La violenza del regime contro il suo stesso popolo non è un segno di forza, ma di debolezza. Deve cessare immediatamente. Per sottolineare questo messaggio, stiamo lavorando a ulteriori sanzioni da parte dell’Ue”. Lo ha scritto in un messaggio su X il cancelliere tedesco, Friedrich Merz.
“Abbiamo già un piano, non ci sarà il vuoto. Ci siamo preparati anni per questo momento. Il nostro Iran Prosperity Project ha linee dettagliate. La prima fase che affronteremo è quella dell’emergenza, per garantire nei primi 180 giorni la continuità dei servizi e della sicurezza. Poi arriverà la fase della stabilizzazione: far funzionare il Paese, assicurare i servizi essenziali, ripristinare la fiducia economica e mantenere una governance di base. Seguirà un processo costituzionale ed elezioni nazionali”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Reza Pahlavi.
L’Iran Prosperity Project è “un progetto che guido e che fornisce una roadmap per la ripresa economica e il reinserimento dell’Iran nella comunità internazionale. Abbiamo già oltre cento esperti fuori e dentro il Paese”.
“L’obiettivo non è solo sopravvivere alla transizione. È sbloccare il nostro vero potenziale. Un Iran libero può essere prospero: un Paese che commercia con il mondo, attira investimenti, crea posti di lavoro e dà futuro ai suoi giovani, invece di farli fuggire”, afferma.
Alla luce delle proteste di massa in Iran, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ritiene imminente la fine dell’attuale leadership del Paese. “Un regime che riesce a restare al potere solo ricorrendo alla violenza è, di fatto, già finito. Credo che stiamo assistendo agli ultimi giorni, se non alle ultime settimane, di questo regime”, ha dichiarato Merz durante una visita ufficiale in India, a Bengaluru. Già ieri il cancelliere aveva condannato duramente la repressione esercitata dalle forze di sicurezza iraniane contro manifestanti pacifici, definendola “brutale” e “sproporzionata”. “Rivolgo un appello alla leadership iraniana: protegga il proprio popolo invece di intimidirlo”, ha affermato. Merz ha infine espresso apprezzamento per il coraggio dei manifestanti, sottolineando che stanno rivendicando pacificamente libertà e diritti fondamentali, pienamente legittimi.