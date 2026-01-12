Iran, il nipote dello Scià: “Reza Pahlavi può avere ruolo unificante ma Teheran rischia”

“Questa ondata di proteste in Iran è diversa dalle precedenti, sia nella composizione che nel significato politico”. Lo dichiara a LaPresse Pierre Pahlavi, professore del Canadian Forces College, consulente per la Difesa del governo canadese e nipote dello Scià di Persia. “Le ondate di proteste in Iran sono state storicamente guidate da diverse rivendicazioni: rivendicazioni studentesche (1999), legittimità elettorale (2009), difficoltà economiche (2019-2020) e lo shock morale per l’omicidio di Mahsa Amini e del velo obbligatorio (2022). L’attuale rivolta è diversa perché riflette una convergenza di questi fattori – collasso economico, soffocamento politico, esaurimento ideologico e rabbia sociale – che si rafforzano a vicenda”.

“Per il collasso del regime serve l’esercito”

“Una seconda, e importante, differenza riguarda la questione della leadership. L’opposizione interna iraniana è da tempo frammentata e senza una guida. Questa volta la rivolta viene sempre più identificata (a torto o a ragione) con Reza Pahlavi come figura di riferimento, il che è importante perché le rivoluzioni spesso falliscono quando non esiste un ‘polo’ credibile che unifichi un’ampia coalizione. Anche se non è fisicamente presente nel Paese, la funzione simbolica di una figura di spicco riconoscibile può essere decisiva nel generare coerenza tra i diversi gruppi sociali e nel progettare un’alternativa al regime”, osserva Pierre Pahlavi, “detto questo, lo Stato conserva una formidabile capacità coercitiva: i Basij, il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica (con una grande esperienza nella controinsurrezione) e sofisticati strumenti di sorveglianza, tra cui capacità di riconoscimento facciale, presumibilmente acquisite tramite la Cina. Finché questi strumenti rimarranno intatti e coordinati, la repressione può ancora impedire ai manifestanti di raggiungere una massa critica”.

“Dopo oltre due settimane di disordini a livello nazionale e una stima prudente di circa 200 morti dalla fine di dicembre 2025, il Paese sembra avvicinarsi a una decisiva prova di forza. Ma non è certo se questa prova produrrà un collasso. Le proteste da sole raramente rovesciano uno stato di sicurezza consolidato. Ciò che serve è un allineamento critico delle forze interne: disorganizzazione o frattura all’interno dell’apparato di sicurezza interna, in particolare i Basij e parti dell’IRGC – se queste forze rimangono coese, possono continuare a reprimere e intimidire, scoraggiando una mobilitazione di massa prolungata -; attori economici che si uniscono alla sfida politica, in particolare i bazaari, che storicamente hanno svolto un ruolo fondamentale come arbitri politici; un cambiamento all’interno delle forze armate, e questo è cruciale. L’esercito regolare iraniano (Artesh) – circa due terzi della forza lavoro totale – controlla mezzi pesanti (corazzati, artiglieria, aerei). In periodi di caos, gli armamenti pesanti sono importanti. Nel 1979, la monarchia crollò quando l’esercito disertò; Una rottura analoga oggi altererebbe radicalmente l’equilibrio”, prosegue Pahlavi, “ciò solleva anche un rischio che molti sottovalutano: un potenziale scontro tra l’IRGC e l’esercito regolare. La probabilità di una frattura aperta è difficile da valutare, ma non può essere esclusa. Dietro le quinte, i generali di entrambe le strutture stanno probabilmente già valutando gli scenari”.

“Pahlavi può avere ruolo unificante”

“Il ruolo di Reza Pahlavi è principalmente quello di un simbolo unificante e di un potenziale promotore: una figura in grado di parlare alle reti della diaspora, articolare un quadro di transizione e rassicurare gli iraniani che temono il caos. Tuttavia, c’è anche un rischio personale: è tutt’altro che certo che possa mettere piede in Iran in sicurezza durante una fase rivoluzionaria e sopravvivere, soprattutto se il regime o le fazioni di sicurezza rivali decidessero di neutralizzarlo”.

“Per quanto riguarda il Consiglio di resistenza e il partito anti-teocratico dei Mojahedin del popolo iraniano (MEK), esso rimane influente in alcuni circoli della diaspora e gode di una disciplina organizzativa, ma la sua legittimità all’interno dell’Iran è contestata e disomogenea. In uno scenario di transizione, il suo ruolo sarebbe probabilmente quello di parte di una coalizione più ampia piuttosto che di un singolo veicolo di leadership”, spiega Pahlavi, “due ultimi punti sono centrali. In primo luogo, la società iraniana è profondamente frammentata e la storia dimostra che le rivoluzioni possono sfociare nel caos senza un’autorità stabilizzatrice”, “in secondo luogo, molti iraniani temono il disordine tanto quanto disprezzano il regime. La Repubblica islamica è ampiamente odiata non solo per la sua ideologia, ma anche per il fallimento economico e la corruzione. Molti attori locali, a prescindere dalle loro preferenze politiche, comprendono che l’allentamento delle sanzioni e la ripresa economica richiedono un certo compromesso con Washington, chiunque detenga le leve del potere. Se l’autorità clericale iniziasse davvero a crollare, la domanda potrebbe rapidamente diventare: quali élite della sicurezza si faranno avanti e con quale formula politica? In Iran i generali sono spesso stati l”ultima spiaggia’ quando la legittimità civile implode. L’identità e la strategia di quei generali potrebbero essere importanti quanto le piazze”.

“Improbabile azione militare diretta Usa”

“A questo punto un intervento militare statunitense su larga scala in Iran rimane improbabile, e un’operazione di terra lo è ancora di più. Sebbene un simile esito sarebbe in linea con l’obiettivo strategico del primo ministro Netanyahu di rovesciare la Repubblica islamica (qualcosa che Israele non può ottenere senza un sostanziale sostegno americano), non si adatta all’attuale calcolo politico di Washington”. “Il presidente Trump sa che una guerra diretta sarebbe impopolare presso gran parte della sua base Maga, enormemente costosa e altamente destabilizzante per la regione. Preferirebbe di gran lunga un crollo del regime dall’interno. Se Washington vuole ‘aiutare’ in modo significativo senza scatenare una guerra su larga scala, la via più plausibile è quella indiretta: ripristinare la connettività (o abilitare comunicazioni alternative), accecare la repressione attraverso operazioni informatiche e aumentare la pressione mirata sugli strumenti del regime, piuttosto che lanciare attacchi. Un’adesione visibile degli Stati Uniti a qualsiasi figura dell’opposizione, inoltre, rischia di screditare tale figura all’interno dell’Iran, alimentando la narrazione di un burattino straniero”, aggiunge Pahlavi, “se intervenire significa una guerra diretta, rimango scettico sul fatto che sia probabile o saggio. Se intervenire significa consentire agli iraniani di comunicare, organizzare una pressione informatica mirata contro le infrastrutture essenziali del regime e la creazione di condizioni che aumentano i costi del regime riducendo al contempo l’isolamento della popolazione, allora sì, questa è la logica più coerente”. “Uno scenario simile a quello venezuelano è concepibile in astratto: Washington stabilisce i parametri, mentre le élite chiave della sicurezza rimangono temporaneamente al loro posto per gestire la transizione ed evitare il collasso. Ma tali accordi sono intrinsecamente fragili e moralmente ambigui, e richiedono una pianificazione credibile per il ‘giorno dopo’, che è esattamente dove gli attori esterni spesso falliscono”, conclude Pahlavi.