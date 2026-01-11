Macedonia, il ricordo delle vittime di Crans-Montana: a marzo un incendio simile a Kocani

In Macedonia del Nord, i parenti delle vittime dell’incendio mortale in una discoteca hanno organizzato sabato sera una veglia a Kocani per i parenti e le vittime del devastante incendio in un bar nella località sciistica svizzera di Crans-Montana. Hanno espresso la loro solidarietà alle famiglie delle vittime dell’incendio nel bar Le Constellation della località turistica, che ha causato la morte di 40 persone, per lo più giovani, e il ferimento di oltre 100 durante i festeggiamenti di Capodanno. Accendendo candele in silenzio, hanno ricordato i propri cari, che hanno perso la vita il 16 marzo 2025, quando una fiamma pirotecnica ha avvolto il tetto dell’affollato nightclub Pulse a Kocani, uccidendo 63 persone e ferendone più di 200. Marija Petrusova, una madre il cui figlio è rimasto ucciso nella tragedia, ha letto una lettera alle madri di Crans-Montana, esprimendo la sua comprensione per l’impatto della tragedia che ha colpito la comunità alpina.