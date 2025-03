Negli ultimi 80 anni sono state molte le stragi in locali pubblici che hanno causato un numero significativo di vittime

Un incendio in una discoteca nella città di Kocani, in Macedonia del Nord, ha causato la morte, finora accertata, di 59 giovani e il ferimento di oltre 150 persone. Ecco alcuni altri incendi in discoteche e locali musicali che hanno causato un numero significativo di vittime negli anni passati.

Incendio in discoteca in Macedonia, i precedenti

Aprile 2024 : un incendio al nightclub Masquerade di Istanbul, in Turchia , ha intrappolato lavoratori e dipendenti mentre il locale era chiuso per lavori di ristrutturazione. Il locale si trovava al piano terra e al seminterrato di un edificio residenziale di 16 piani.

: un incendio al nightclub Masquerade di , ha intrappolato lavoratori e dipendenti mentre il locale era chiuso per lavori di ristrutturazione. Il locale si trovava al piano terra e al seminterrato di un edificio residenziale di 16 piani. Ottobre 2023 : un incendio scoppiato in un nightclub nella città di Murcia , nel sud-est della Spagna, e propagatosi ad altri due locali, ha causato la morte di 13 persone .

: un incendio scoppiato in un nightclub nella città di , nel sud-est della Spagna, e propagatosi ad altri due locali, ha . Gennaio 2022 : un nightclub a Sorong , nella provincia indonesiana di Papua Occidentale , è andato a fuoco dopo che due gruppi si sono attaccati a vicenda all’interno dell’edificio. Diciannove persone sono rimaste uccise .

: un nightclub a , nella , è andato a fuoco dopo che due gruppi si sono attaccati a vicenda all’interno dell’edificio. . Gennaio 2022 : un incendio al Liv’s Nightclub Yaouba a Yaoundé , la capitale del Camerun , ha provocato esplosioni che hanno ucciso 17 persone . Secondo il governo alcuni fuochi d’artificio hanno dato fuoco al tetto e l’incendio si è poi propagato alle aree in cui era conservato il gas da cucina.

: un incendio al Liv’s Nightclub Yaouba a , la capitale del , ha provocato esplosioni che hanno . Secondo il governo alcuni fuochi d’artificio hanno dato fuoco al tetto e l’incendio si è poi propagato alle aree in cui era conservato il gas da cucina. Dicembre 2016 : Trentasei persone sono morte in un incendio in un magazzino a Oakland , in California , che era stato trasformato in una residenza e in uno spazio per eventi per artisti soprannominato ‘ Nave fantasma ‘. L’incendio, scoppiato durante una festa di musica elettronica e danza, si è propagato così rapidamente che le vittime sono rimaste intrappolate al secondo piano , costruito illegalmente.

: in un incendio in un magazzino a , in , che era stato trasformato in una residenza e in uno spazio per eventi per artisti soprannominato ‘ ‘. L’incendio, scoppiato durante una festa di musica elettronica e danza, si è propagato così rapidamente che le vittime sono rimaste , costruito illegalmente. Ottobre 2015 : un incendio scoppiato durante uno spettacolo pirotecnico di un gruppo rock al nightclub Colectiv nella capitale rumena, Bucarest , ha ucciso 64 persone e ne ferite circa 190.

: un incendio scoppiato durante uno spettacolo pirotecnico di un gruppo rock al nightclub Colectiv nella capitale rumena, , ha e ne ferite circa 190. Gennaio 2013 : un incendio ha ucciso più di 200 persone al nightclub Kiss nella città di Santa Maria nel sud del Brasile . Gli investigatori hanno dichiarato che la schiuma insonorizzante sul soffitto ha preso fuoco e ha rilasciato gas velenosi che hanno rapidamente ucciso i presenti, che stavano tenendo una festa universitaria.

: un incendio ha al nightclub Kiss nella città di nel sud del . Gli investigatori hanno dichiarato che la e ha rilasciato gas velenosi che hanno rapidamente ucciso i presenti, che stavano tenendo una festa universitaria. Dicembre 2009 : Circa 152 persone sono morte in un incendio al nightclub Lame Horse a Perm , in Russia . Il rogo è iniziato quando uno spettacolo pirotecnico al chiuso ha incendiato un soffitto di plastica decorato con rami.

: Circa in un incendio al nightclub Lame Horse a , in . Il rogo è iniziato quando uno spettacolo pirotecnico al chiuso ha decorato con rami. Gennaio 2009 : Un’esibizione di fuochi d’artificio al chiuso dopo il conto alla rovescia di Capodanno ha provocato un incendio nel club Santika di Bangkok , in Thailandia , uccidendo 67 persone e ferendone molte altre. Le vittime sono morte per ustioni, inalazione di fumo e schiacciamento.

: Un’esibizione di fuochi d’artificio al chiuso dopo il ha provocato un incendio nel club Santika di , in , e ferendone molte altre. Le vittime sono morte per ustioni, inalazione di fumo e schiacciamento. Settembre 2008 : Un incendio ha ucciso 44 persone nel sovraffollato nightclub King of Dancers di Shenzhen , in Cina , quando un petardo è esploso incendiando il soffitto.

: Un incendio ha nel sovraffollato nightclub King of Dancers di , in , quando un petardo è esploso incendiando il soffitto. Dicembre 2004 : a Buenos Aires , in Argentina , un incendio ha ucciso 194 persone nell’affollato club Cromagnon Republic dopo che un razzo ha incendiato il soffitto. Il proprietario del club, Omar Chaban , è stato condannato a 20 anni di carcere per aver causato l’incendio mortale e per corruzione. Altri hanno ricevuto pene più leggere.

: a , in , un incendio ha nell’affollato club Cromagnon Republic dopo che un razzo ha incendiato il soffitto. Il proprietario del club, , è stato condannato a 20 anni di carcere per aver causato l’incendio mortale e per corruzione. Altri hanno ricevuto pene più leggere. Febbraio 2003 : un incendio al nightclub Station di West Warwick , Rhode Island, negli Stati Uniti , uccise 100 persone e ne ferì più di 200. I fuochi d’artificio utilizzati da una band hanno dato fuoco alla schiuma infiammabile all’interno del locale.

: un incendio al nightclub Station di , Rhode Island, negli , uccise e ne ferì più di 200. I fuochi d’artificio utilizzati da una band hanno dato fuoco alla schiuma infiammabile all’interno del locale. Dicembre 2000 : un incendio, attribuito a un incidente di saldatura, uccise 309 persone in una discoteca nella città di Luoyang , nella Cina centrale.

: un incendio, attribuito a un incidente di saldatura, in una discoteca nella città di , nella centrale. Ottobre 1998 : un incendio doloso in una discoteca per giovani sovraffollata nella città svedese di Goteborg ha ucciso 63 persone e ne ha ferite 200. Quattro persone sono state successivamente condannate per aver appiccato l’incendio.

: un incendio doloso in una discoteca per giovani sovraffollata nella ha e ne ha ferite 200. Quattro persone sono state successivamente condannate per aver appiccato l’incendio. Marzo 1996 : un incendio all’Ozone Disco Pub a Quezon City , nelle Filippine , ha ucciso 162 persone . Gran parte delle vittime erano studenti che festeggiavano la fine dell’anno accademico.

: un incendio all’Ozone Disco Pub a , nelle , ha . Gran parte delle vittime erano studenti che festeggiavano la fine dell’anno accademico. Marzo 1990 : un incendio doloso al nightclub Happy Land nel quartiere del Bronx a New York City uccise 87 persone . Tutto iniziò quando un uomo arrabbiato con la sua ragazza gettò benzina sull’unica uscita del locale e le diede fuoco , poi bloccò il cancello d’ingresso in metallo in modo che le persone rimanessero intrappolate.

: un incendio doloso al nightclub Happy Land nel quartiere del a . Tutto iniziò quando un uomo arrabbiato con la sua ragazza , poi bloccò il cancello d’ingresso in metallo in modo che le persone rimanessero intrappolate. Dicembre 1983 : un incendio nella sala da ballo Alcala a Madrid , in Spagna , ha provocato 78 morti e più di 20 feriti.

: un incendio nella sala da ballo Alcala a , in , ha provocato e più di 20 feriti. Maggio 1977 : un incendio al Beverly Hills Supper club a Southgate, Kentucky , ha provocato 165 morti e più di 200 feriti.

: un incendio al Beverly Hills Supper club a , ha provocato e più di 200 feriti. Novembre 1942 : l’incendio più mortale nella storia dei nightclub negli Stati Uniti uccise 492 persone al Cocoanut Grove di Boston . L’incendio in quello che era stato uno dei locali notturni più importanti di Boston portò a nuovi requisiti per i sistemi antincendio e le uscite di sicurezza.

: l’incendio più mortale nella storia dei nightclub negli uccise al Cocoanut Grove di . L’incendio in quello che era stato uno dei locali notturni più importanti di Boston portò a nuovi requisiti per i sistemi antincendio e le uscite di sicurezza. Aprile 1940: un incendio divampò nel Rhythm Night club di Natchez, Mississippi, tra le decorazioni di muschio spagnolo che ricoprivano il soffitto, uccidendo 209 persone. Le finestre erano state sbarrate per impedire alle persone di intrufolarsi.

