Milano-Cortina 2026, inaugurato Stadio del fondo del lago di Tesero

Inaugurato oggi 10 gennaio lo Stadio dello sci di fondo del lago di Tesero (Trento), che ospiterà le gare di sci di fondo e combinata nordica dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 e le competizioni paralimpiche di biathlon e sci di fondo. La cerimonia si è svolta presso la palazzina ex Tribune, oggi sede dell’Olympic Family, all’interno del complesso sportivo, segnando un passaggio concreto dal cantiere all’eredità olimpica. Tra le migliorie apportate all’impianto in vista delle Olimpiadi figurano la riqualificazione delle piste di gara, la realizzazione di nuovi spogliatoi e locali tecnici, il rinnovo della tribuna nell’area di arrivo, la costruzione di una nuova foresteria, di uffici per cronometristi e giudici, oltre a un complessivo ammodernamento delle tecnologie per l’innevamento artificiale, per affidabilità sportiva e sostenibilità gestionale. “Dobbiamo essere soddisfatti per aver rispettato i tempi nell’ottica delle Olimpiadi e Paralimpiadi, un avvenimento che porterà il Trentino al centro dell’attenzione internazionale. Tutto questo è stato possibile anche grazie al fatto che in Val di Fiemme si è investito in strutture di questo tipo e in cultura sportiva, e dietro c’è stata anche la forza dell’autonomia del Trentino”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. “Oggi è una grande giornata perché arriviamo a termine di tutti i lavori di ristrutturazione e ammodernamento che collocano lo Stadio del fondo del lago di Tesero tra i migliori stadi a livello mondiale. Rimane come eredità per i giovani e per gli atleti di domani”, ha commentato il sindaco di Tesero, Massimiliano Deflorian.