Milano Cortina 2026, tutti i portabandiera: Fontana fa il bis

Dal bobbista Leonardo Bonzi, competitivo anche nel tennis partecipando ai tornei di Wimbledon e del Roland Garros, ai quattro alfieri azzurri di Milano Cortina 2026 passando per miti dello sci alpino come Gustav Thoeni e del pattinaggio come Carolina Kostner, scelta per Torino 2006. E’ lunga e ricca di nomi illustri che hanno segnato una epopea, la lista dei portabandiera italiani scelti per rappresentare l’Italia ai Giochi invernali. Ecco nel dettaglio i precedenti:

Chamonix-Mont Blanc 1924: Leonardo Bonzi (bob)

Saint Moritz 1928: Ferdinando Glück (sci di fondo)

Lake Placid 1932: Erminio Sertorelli (sci di fondo)

Garmisch-Partenkirchen 1936: Adriano Guarnieri (sci alpino)

Saint Moritz 1948: Vittorio Chierroni (sci alpino)

Oslo 1952: Fides Romanin (sci di fondo)

Cortina d’Ampezzo 1956: Nilo Zandanel (salto con gli sci)

Squaw Valley 1960: Bruno Alberti (sci alpino)

Innsbruck 1964: Eugenio Monti (bob)

Grenoble 1968: Clotilde Fasolis (sci alpino)

Sapporo 1972: Luciano De Paolis (bob)

Innsbruck 1976: Gustav Thoeni (sci alpino)

Lake Placid 1980: Gustav Thoeni (sci alpino)

Sarajevo 1984: Paul Hildgartner (slittino)

Calgary 1988: Paul Hildgartner (slittino)

Albertville 1992: Alberto Tomba (sci alpino)

Lillehammer 1994: Deborah Compagnoni (sci alpino)

Nagano 1998: Gerda Weissensteiner (slittino)

Salt Lake City 2002: Isolde Kostner (sci alpino)

Torino 2006: Carolina Kostner (pattinaggio di figura)

Vancouver 2010: Giorgio Di Centa (sci di fondo)

Sochi 2014: Armin Zoeggeler (slittino)

Pyeongchang 2018: Arianna Fontana (short track)

Pechino 2022: Michela Moioli (snowboard)

Milano-Cortina 2026: Federica Brignone (sci alpino), Arianna Fontana (short track), Amos Mosaner (curling), Federico Pellegrino (sci di fondo).

Lo sci alpino, con dieci presenze, è la disciplina ad aver avuto – tra edizioni Estive e Invernali – il maggior numero di portabandiera azzurri. Per Arianna Fontana si tratta della seconda volta. Fino ad oggi, nella storia olimpica dell’Italia, soltanto Ugo Frigerio (atletica), Edoardo Mangiarotti (scherma), Gustav Thoeni (sci alpino) e Paul Hildgartner (slittino) erano stati, per due volte, alfieri nella cerimonia di apertura dei Giochi.