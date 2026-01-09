Siria, cessate il fuoco dopo giorni di scontri tra esercito e combattenti curdi ad Aleppo

Il ministero della Difesa siriano ha annunciato oggi un cessate il fuoco dopo tre giorni di scontri tra le forze governative e i combattenti curdi dell’Sdf nella città settentrionale di Aleppo, che hanno causato lo sfollamento di decine di migliaia di persone. Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 3 del mattino nei quartieri di Sheikh Maqsoud, Achrafieh e Bani Zaid, ai gruppi armati concesse sei ore di tempo per lasciare la zona. Gli autobus schierati per evacuare i militanti, ai quali sarebbe stata fornita una scorta verso il nord-est del Paese, controllato dalle Sdf, sono rimasti vuoti per ore dopo la scadenza del termine.