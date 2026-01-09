Crans-Montana, genitori Riccardo Minghetti: "Arresto titolari è notizia positiva ma vero responsabile è Comune"

“La notizia dell’arresto è già una cosa buona”. Nel giorno del ricordo a Roma delle vittime del rogo di Crans Montana i genitori di Riccardo Minghetti, Carla e Massimo commentano la notizia appena arrivata dell’arresto di Jacques Moretti, proprietario del locale dove ha trovato la morte loro figlio. “Non c’è stato rispetto per le vite umane e c’è bisogno di fare giustizia”, spiega il papà di Riccardo mentre mamma Carla precisa: “Io sono più arrabbiata con il governo perché i delinquenti ci sono ovunque ma il governo deve fare i controlli e li la colpa è del Comune che non ha fatto i controlli e ora dobbiamo stare molto attenti perché la Procuratrice ha già fatto vari errori, ce lo confermano tanti amici avvocati che si stanno adoperando per aiutarci”.