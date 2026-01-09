Capotreno ucciso a Bologna, avvocato di Jelenic: “Non ha risposto al gip di Brescia”

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip di Brescia nell’udienza di convalida del fermo Marin Jelenic, il 36enne indagato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni di Trenitalia ucciso nell’area del parcheggio riservata ai dipendenti della stazione di Bologna. “Si è avvalso della facoltà di non rispondere e si riserva di parlare davanti al pm che sta procedendo” a Bologna, ha precisato la sua legale, l’avvocata Luisella Savoldi. Jelenic è stato fermato a Desenzano del Garda, nel Bresciano, il 6 gennaio dopo essere stato avvistato il giorno prima a Milano. “È una persona in carcere”, ha aggiunto la legale rispondendo alla domanda su come lo avesse trovato.