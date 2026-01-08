Napoli, Fico e Manfredi inaugurano il padiglione monumentale del Cardarelli

“Una ristrutturazione importante dal punto di vista della funzionalità e dell’accoglienza nell’ospedale più importante del Mezzogiorno. Dopo 92 anni, grazie a un lavoro enorme il Cardarelli si presente in una nuova veste che fa invidia a tanti ospedali italiani”. Sono le parole del Presidente della Regione Campania Roberto Fico, intervenuto all’inaugurazione del padiglione monumentale del nosocomio partenopeo dopo i lavori di restauro, insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al direttore dell’Aorn “Cardarelli” Antonio D’Amore.