Inchiesta finanziamenti Hamas, manifestazione pro Pal a Milano: “In piazza per Venezuela e palestinesi arrestati”

Pro Pal in piazza sabato a Milano in solidarietà ai palestinesi arrestati nell’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas e per il Venezuela. “Siamo qui per dare un segnale molto forte, abbiamo indetto questa conferenza stampa in preparazione al corte del 10 gennaio davanti alla sede della ABSPP. Non facciamo passi indietro e siamo qui per denunciare il clima di paura che vogliono creare, gli arrestati sono nostri compagni di lotta, fratelli e amici, ognuno di noi a Milano ha versato soldi a questa associazione. Questa è la vendetta per aver costruito un movimento di massa molto forte con milioni di persone in piazza”. Così Elio, storico attivista del centro sociale Vittoria, nel corso della conferenza stampa indetta dai movimenti pro Pal questa mattina davanti alla sede dell’Abspp per lanciare la mobilitazione del prossimo 10 gennaio. “I nostri fratelli -prosegue- sono innocenti da qualsiasi punto vista, siamo al loro fianco e non faremo mai passi indietro. Voglio equiparare il concetto di resistenza al concetto di terrorismo, per cui se tu stai accanto al popolo palestinese finanzi il terrorismo. La resistenza non è terrorismo. Sabato 10 saremo in piazza per la Palestina, per il Venezuela, per e unire le lotte dei paesi del mondo. Passeremo in corteo davanti alla sede di ABSPP rivendicando la loro appartenenza a un percorso di massa a livello globale”.