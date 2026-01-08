Venezuela, ministro Interni: “Almeno 100 morti in operazione Usa”

Sarebbero almeno cento, secondo quanto riferito dal ministro degli Interni del Venezuela, Diosdado Cabello, le vittime nell’ambito dell’operazione Usa per catturare il leader del Paese sudamericano Maduro. Sempre un centinaio sarebbero i feriti. Cabello non ha però fornito un dettaglio relativo ai civili e ai membri delle forze armate coinvolti, né alle loro nazionalità.
Tutti gli aggiornamenti in diretta
Inizio diretta: 08/01/26 07:10
Fine diretta: 08/01/26 23:00
Caracas: Maduro e la moglie feriti nel raid Usa
Nicolas Maduro e la moglie sarebbero rimasti feriti nel corso del raid Usa che ha portato alla loro cattura. Lo ha affermato il ministro dell’Interno venezuelano, Diosdado Cabello secondo cui Cilia Flores avrebbe riportato una ferita alla testa mentre Maduro ha riportato una ferita alla gamba.