Venezuela, ministro Interni: “Almeno 100 morti in operazione Usa”

Sarebbero almeno cento, secondo quanto riferito dal ministro degli Interni del Venezuela, Diosdado Cabello, le vittime nell’ambito dell’operazione Usa per catturare il leader del Paese sudamericano Maduro. Sempre un centinaio sarebbero i feriti. Cabello non ha però fornito un dettaglio relativo ai civili e ai membri delle forze armate coinvolti, né alle loro nazionalità.

Tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 08/01/26 07:10 Fine diretta: 08/01/26 23:00