Capotreno ucciso a Bologna: proseguono le ricerche dell'aggressore, agenti aprono anche i tombini

Le indagini avviate dalla Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bologna, per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni, ucciso lunedì 5 gennaio con una coltellata, hanno consentito di identificare, dopo poche ore dal fatto, un soggetto di interesse investigativo già noto alla Polizia Ferroviaria per precedenti relativi al porto di armi da taglio. Si tratta di Jelenic Marin, cittadino croato, classe 1989, senza fissa dimora e legami sul territorio italiano, identificato in svariate circostanze in ambiti ferroviari siti in tutto il Nord Italia. Le indagini, che stanno procedendo a 360 gradi, senza interruzione dal tardo pomeriggio di lunedì, hanno permesso, grazie ai numerosi impianti di video sorveglianza dell’area della stazione, di monitorare l’arrivo, in stazione, della vittima che viene seguita, per un lasso di tempo significativo ed apparentemente senza motivo, dalla persona di interesse. Sono in corso attive ricerche per rintracciare l’uomo.