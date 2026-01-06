Capotreno ucciso a Bologna, è caccia al presunto responsabile: un 36enne di origini croate

Sono andate avanti per tutta la notte, a Bologna, le ricerche della polizia per il presunto responsabile dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il 34enne capotreno a bordo degli Intercity che ieri 5 gennaio è stato ucciso a coltellate nei pressi del parcheggio scoperto della stazione felsinea. L’uomo ricercato per l’omicidio è Jelenic Marin, un 36enne di origini croate. La vittima è stata colpita all’addome. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni, che sono state utili per l’identificazione del 36enne.