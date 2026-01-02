New York, Mamdani inizia il mandato da sindaco: "Saremo esempio per il mondo"

Dopo aver lavorato parte della notte nel suo nuovo ufficio, il neosindaco di New York Zohran Mamdani è tornato al municipio in taxi intorno a mezzogiorno di giovedì per una grande inaugurazione pubblica. “A partire da oggi governeremo in modo espansivo e audace. Forse non sempre avremo successo, ma non saremo mai accusati di non avere il coraggio di provarci”, ha detto Mamdani davanti a una folla esultante. “A coloro che insistono sul fatto che l’era del grande governo è finita, ascoltatemi quando dico questo: il municipio non esiterà più a usare il suo potere per migliorare la vita dei newyorkesi. Saremo esempio per il mondo”, ha affermato.