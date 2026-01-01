New York, Zohran Mamdani ha prestato giuramento come nuovo sindaco

Zohran Mamdani ha prestato giuramento come 112° primo cittadino di New York. “Questo è veramente l’onore e il privilegio di una vita”, ha dichiarato. Immigrato di 34 anni di origini indiane e ugandesi, ha fatto la storia come primo sindaco musulmano della Grande Mela, primo sindaco dell’Asia meridionale e il più giovane a ricoprire questo incarico di alto profilo in più di un secolo.

Ready to serve the greatest city in the world. See you at the Inauguration of a New Era. pic.twitter.com/QTv0HBUUcT — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 1, 2026

Mamdani: “Eletto come socialista democratico e governerò come tale”

“Da oggi, governeremo in modo espansivo e audace. Potremmo non riuscire sempre, ma non saremo mai accusati di non avere il coraggio di provare”, ha detto Mamdani, parlando davanti a una folla che lo acclamava, accompagnato sul palco dalla moglie Rama Duwaji. “Il Municipio non esiterà più ad usare il suo potere per migliorare la vita dei newyorkesi”. “Sono stato eletto come socialista democratico e governerò come socialista democratico”. “Non abbandonerò i miei principi per paura di essere etichettato come ‘radicale’”.

Nel suo intervento di apertura, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha detto che Mamdani sarà un sindaco dedicato alla classe operaia. “Sono i cittadini di New York che hanno scelto una leadership storica e ambiziosa in risposta a tempi insostenibili e senza precedenti. New York, abbiamo scelto il coraggio alla paura. Abbiamo scelto la prosperità per molti, invece degli interessi di pochi”, ha affermato.

Mamdani: “Daremo l’esempio al mondo”

“Molti staranno a guardare. Vogliono sapere se la sinistra può governare. Restando uniti e con il vento della determinazione alle spalle, faremo qualcosa che i newyorkesi sanno fare meglio di chiunque altro: daremo l’esempio al mondo“, ha aggiunto ancora il nuovo primo cittadino della Grande Mela.