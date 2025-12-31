Mattarella nel discorso di fine anno punta sulla pace : "Si chiude anno non facile, speriamo tempo migliore"

“Care concittadine e cari concittadini, si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto così il suo consueto messaggio di fine anno agli italiani. “Di fronte alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte”, ha rimarcato il capo dello Stato.