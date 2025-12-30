Verona, sequestrate centinaia di bici elettriche contraffatte

Quasi 300 biciclette elettriche a pedalata assistita sono state sequestrate a Verona. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia locale nell’ambito dell’attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione marchi, sicurezza prodotti e Codice della Strada. Due persone sono state denunciate, un cittadino pakistano e uno indiano, per il reato di frode nell’esercizio del commercio. Si tratta del più ingente sequestro di e-bike eseguito presso punti vendita sull’intero territorio nazionale, frutto della collaborazione tra i due organi di polizia.