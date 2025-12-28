Ucraina, Zelensky prima dell'incontro con Trump: "Discuteremo le garanzie di sicurezza"

Il presidente ucraino Voloydmyr Zelensky ha dichiarato sabato di auspicare una “discussione costruttiva” sulle garanzie di sicurezza con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In dichiarazioni rilasciate dopo un incontro con il primo ministro canadese Mark Carney ad Halifax, Zelensky ha affermato che “le garanzie di sicurezza devono essere concomitanti con la questione della fine della guerra, perché dobbiamo essere certi che la Russia non riprenderà l’aggressione”. Oggi Zelensky dovrebbe incontrare Trump in Florida. Il prossimo incontro è l’ultimo sviluppo di un’ampia iniziativa diplomatica guidata dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, che dura da quasi quattro anni.