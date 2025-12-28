“Il partito della guerra europeo non solo non ha pietà degli ucraini, ma sembra che non abbia pietà nemmeno della propria popolazione. Come spiegare altrimenti i continui discorsi in Europa sull’invio di contingenti militari in Ucraina nel formato di una ‘coalizione di volenterosi’? Abbiamo già dichiarato centinaia di volte che in tal caso essi diventeranno un obiettivo legittimo per le nostre forze armate”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un’intervista all’agenzia Tass. Oggi è in programma in Florida l’atteso incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
“Gli scandali di corruzione in Ucraina vengono ovviamente notati a Bruxelles e in altre capitali europee, ma questi scandali non impediscono di continuare a utilizzare il regime” di Kiev “come ariete militare contro la Russia. Quindi, in questo caso specifico, gli ‘occhi dell’Occidente’ sono, per così dire, ben chiusi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un’intervista all’agenzia Tass.
“Se personaggi come von der Leyen, Merz, Starmer, Macron e altri come loro abbiano superato il punto di non ritorno è una questione complessa. Vediamo che per ora il ‘partito della guerra’ europeo, che ha investito il proprio capitale politico nell’idea di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, è pronto ad andare fino in fondo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un’intervista all’agenzia Tass. “I circoli al potere della maggior parte dei paesi europei stanno gonfiando la ‘minaccia russa’, alimentando sentimenti russofobi e militaristi nella società – ha aggiunto -. Vorrei sottolineare in particolare che tutto questo viene fatto senza alcuna base legittima: la Russia non ha mai intrapreso di propria iniziativa azioni ostili nei confronti dei suoi vicini europei”.
“Ai politici europei meno avveduti, a cui spero venga mostrata questa intervista, ripeto ancora una volta: non c’è motivo di temere che la Russia attacchi qualcuno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un’intervista all’agenzia Tass, aggiungendo però allo stesso tempo che “se qualcuno decidesse di attaccare la Russia, la risposta sarebbe devastante”. Lavrov ha ricordato che “il presidente russo Vladimir Putin ne ha parlato pubblicamente più volte”.
L’orario dell’incontro odierno tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago è stato riprogrammato. Il bilaterale è stato anticipato alle 19 ora italiana (le 13 in Florida), invece che alle 21. Lo riportano i media di Kiev pubblicando il nuovo programma reso noto dalla Casa Bianca.