Gaza, media: disaccordo Usa-Israele su ricostruzione

Israele e Stati Uniti sono in disaccordo nella discussione sul futuro della Striscia di Gaza: il nodo è se iniziare la ricostruzione o se prima procedere con la sua smilitarizzazione. Lo riferisce l’emittente israeliana Kan. L’amministrazione americana puntano a procedere con la fase B del piano Trump per porre fine alla guerra già a metà del mese prossimo. Funzionari israeliani affermano che gli Usa vorrebbero che l’azione avvenga simultaneamente: la smilitarizzazione e la ricostruzione della Striscia. Tuttavia, Israele preferirebbe smantellare Hamas e smilitarizzare la Striscia prima di passare alla fase di ricostruzione.

Italia e Indonesia invieranno soldati per la forza multinazionale

Come parte del piano, l’esercito israeliano sta già spianando delle aree a Rafah per preparare il terreno per la fase successiva, che prevede il trasferimento della popolazione in abitazioni nelle nuove zone residenziali, che saranno costruite senza la presenza di Idf e Hamas a Rafah. Il piano americano prevede inizialmente l’installazione di abitazioni mobili, seguita successivamente da nuove costruzioni. Tuttavia, ci sono molte domande significative sulla creazione della forza multinazionale che dovrebbe operare nella Striscia, inclusa la questione del coinvolgimento della Turchia. Secondo una fonte informata sulla questione, sia l’Italia che l’Indonesia hanno accettato di inviare soldati per la forza multinazionale, che opererà con un mandato simile a quello di Unifil.