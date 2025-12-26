Giappone, governo approva bilancio record: 58 miliardi per la difesa

Il governo giapponese ha approvato oggi un piano di bilancio record per la difesa, del valore di oltre 9 trilioni di yen (58 miliardi di dollari) per il 2026, con l’obiettivo di rafforzare la propria capacità di contrattacco e la difesa costiera con missili da crociera e arsenali senza pilota, dato l’aumento delle tensioni nella regione. Il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2026, che inizia ad aprile, è in aumento del 9,4% rispetto al 2025 e segna il quarto anno del programma quinquennale attuato dal Giappone per raddoppiare la spesa annuale per gli armamenti al 2% del prodotto interno lordo. L’aumento arriva in un momento in cui il Giappone deve affrontare crescenti tensioni con la Cina. La premier giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato a novembre che l’esercito del suo Paese potrebbe intervenire se la Cina dovesse agire contro Taiwan. Il governo di Takaichi, sotto la pressione degli Stati Uniti, si è impegnato a raggiungere l’obiettivo del 2% entro marzo, con due anni di anticipo rispetto al previsto. Il Giappone prevede inoltre di rivedere l’attuale politica di sicurezza e difesa entro dicembre 2026, per rafforzare ulteriormente le proprie forze armate.