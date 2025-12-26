Giappone, governo approva bilancio record: 58 miliardi di dollari alla difesa

Il governo giapponese ha approvato oggi un piano di bilancio record per la difesa, del valore di oltre 9 trilioni di yen (58 miliardi di dollari) per il 2026, con l’obiettivo di rafforzare la propria capacità di contrattacco e la difesa costiera con missili da crociera e arsenali senza pilota, dato l’aumento delle tensioni nella regione. Il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2026, che inizia ad aprile, è in aumento del 9,4% rispetto al 2025 e segna il quarto anno del programma quinquennale attuato dal Giappone per raddoppiare la spesa annuale per gli armamenti al 2% del prodotto interno lordo.

Le tensioni con la Cina

L’aumento arriva in un momento in cui il Giappone deve affrontare crescenti tensioni con la Cina. La premier giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato a novembre che l’esercito del suo Paese potrebbe intervenire se la Cina dovesse agire contro Taiwan. Il governo di Takaichi, sotto la pressione degli Stati Uniti, si è impegnato a raggiungere l’obiettivo del 2% entro marzo, con due anni di anticipo rispetto al previsto. Il Giappone prevede inoltre di rivedere l’attuale politica di sicurezza e difesa entro dicembre 2026, per rafforzare ulteriormente le proprie forze armate.