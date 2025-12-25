Usa, le salme di due soldati uccisi in Siria tornano in Iowa

Le salme di due membri della Guardia Nazionale dell’Iowa uccisi in un attacco nel deserto siriano sono stati riportati a Des Moines, in Iowa. I soldati, Edgar Brian Torres-Tovar e William Nathaniel Howard, sono stati promossi postumi al grado di sergente maggiore.Anche un interprete civile statunitense è stato ucciso e altri tre membri della Guardia Nazionale dell’Iowa sono rimasti nell’imboscata attribuita miliziani dello Stato Islamico nel centro della Siria del 13 dicembre scorso. L’amministrazione Usa in risposta ha effettuato oltre 60 raid contro postazioni dell’Isis il 20 dicembre