mercoledì 24 dicembre 2025

Skyline di Gaza devastato, le immagini mostrano distruzione nella Striscia

(LaPresse) Le immagini mostrano lo skyline di Gaza segnato dalla distruzione, mentre la piccola comunità cristiana si prepara a celebrare la vigilia di Natale. Molti abitanti restano profondamente scossi dal trauma della guerra, dagli sfollamenti continui e dalla perdita dei propri cari. Gli attacchi israeliani sono diminuiti dall’entrata in vigore del cessate il fuoco di ottobre, ma gli episodi violenti non sono cessati del tutto. Israeliani e Hamas continuano a scambiarsi accuse di violazione della tregua, e la seconda fase dell’accordo, più complessa, deve ancora essere attuata.