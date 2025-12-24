Skyline di Gaza devastato, le immagini mostrano distruzione nella Striscia

(LaPresse) Le immagini mostrano lo skyline di Gaza segnato dalla distruzione, mentre la piccola comunità cristiana si prepara a celebrare la vigilia di Natale. Molti abitanti restano profondamente scossi dal trauma della guerra, dagli sfollamenti continui e dalla perdita dei propri cari. Gli attacchi israeliani sono diminuiti dall’entrata in vigore del cessate il fuoco di ottobre, ma gli episodi violenti non sono cessati del tutto. Israeliani e Hamas continuano a scambiarsi accuse di violazione della tregua, e la seconda fase dell’accordo, più complessa, deve ancora essere attuata.