Gaza, le famiglie sfollate preparano le tende per il gelo invernale dopo l'alluvione

Migliaia di famiglie palestinesi sfollate vivono in tende, sparse per tutto il territorio di Gaza. Gli sfollati si preparano ad affrontare altre intemperie, prima dell’arrivo della fredda stagione invernale. I gruppi di soccorso e i residenti hanno avvertito che le tende distribuite durante l’estate non erano progettate per resistere alle condizioni invernali. L’alluvione causata dalla tempesta della scorsa settimana ha messo in evidenza le carenze nella distribuzione degli aiuti, nonostante il cessate il fuoco in vigore da due mesi. La tempesta Byron ha allagato i campi a Khan Younis, Rafah e Deir al-Balah, lasciando in alcune zone acqua alta fino alle ginocchia. Le squadre della protezione civile hanno risposto a centinaia di richieste di soccorso e fonti mediche hanno segnalato decessi legati all’esposizione al freddo nel campo profughi di Shati, nella città di Gaza.