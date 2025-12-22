Meloni visita il museo dedicato a San Giovanni Paolo II a Roma

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lunedì mattina è stata all’inaugurazione del museo dedicato a San Giovanni Paolo II al Pontificio Collegio Polacco di Roma. Al suo arrivo, la premier è stata accolta dal cardinale Stanislaw Jan Dziwisz, segretario personale di Giovanni Paolo II per quasi 40 anni. Come si legge in una nota pubblicata sul sito di palazzo Chigi, il museo è da oggi 22 dicembre aperto al pubblico a ingresso gratuito ed è stato realizzato anche “grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle iniziative legate al Giubileo”. Wojtyla ha soggiornato più volte al Pontificio Collegio Polacco prima della sua elezione a Papa. “La Casa Museo valorizza gli ambienti del Collegio collegati alla permanenza romana di Wojtyla e i documenti autografi del Santo. Il percorso museale include, tra le altre cose, lo studio nel quale Wojtyla lavorava durante i soggiorni romani e la camera da letto, con gli arredi originali”, si legge ancora nella nota di Palazzo Chigi.