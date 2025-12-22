Meloni: “Solo una forza militare credibile allontana la guerra”

La forza degli eserciti come strumento efficace contro le guerre. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo sottolinea con fermezza in videocollegamento dal Comando operativo di vertice interforze con i contingenti militari all’estero, impegnati nei teatri di operazioni internazionali. “Alla fine del IV secolo d.C., Publio Flavio Vegezio Renato scrive: ‘Igitur qui desiderat pacem preparet bellum‘, diventa poi il più famoso: ‘Si vis pacem para bellum’. Cioè, chi vuole la pace prepari la guerra. Il punto è che il suo non è, come molti pensano, un messaggio bellicista, tutt’altro. È un messaggio pragmatico. Il senso è che solo una forza militare credibile allontana la guerra. Perché la pace non arriva spontaneamente, la pace è soprattutto un equilibrio di potenze. La debolezza invita l’aggressore, la forza allontana l’aggressore” ha sottolineato Meloni nel suo intervento.

“L’etimologia della parola ‘deterrenza‘ – ha aggiunto – arriva dal latino e significa ‘de’, cioè ‘via’, ‘da’, e ‘terrere’, cioè ‘incutere timore’. Il senso della parola ‘deterrenza’ è ‘incutere timore al punto da distogliere’. È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono, ma devono poggiare su basi solide. Quelle basi solide le costruite voi, le costruite voi con il vostro sacrificio, con la vostra competenza, con la vostra professionalità, con il vostro coraggio, e se noi riusciremo a portare a riportare pace, che è chiaramente l’obiettivo più grande che abbiamo in questo tempo, sarà grazie a voi” ha concluso Meloni.

La premier: “Cercare pace con ogni sforzo ma no a pacifismo contro forze armate”

“Per me venire al Comando operativo di vertice interforze è sempre un’emozione, è anche un’occasione che regala una particolare consapevolezza, perché chiaramente quella che noi abbiamo da qui in questo puzzle di immagini collegate è lo sforzo, diciamo l’immagine dello sforzo completo che la nostra nazione offre grazie a ciascuno di voi per assicurare sicurezza, per assicurare difesa a livello globale” ha poi sottolineato la presidente del Consiglio. “Questo chiaramente ha un valore enorme in sé, ha un valore enorme particolarmente in un momento e in un tempo come quello che noi stiamo attraversando, perché è un tempo nel quale le parole ‘guerra’ e ‘pace’ tornano soprattutto come attualità prepotente del nostro quotidiano, diventano dibattito politico, ci fanno interrogare. La pace chiaramente è un bene prezioso quando la si possiede, ed è un bene da ricercare con ogni sforzo quando la si perde. Però questo lo comprende più di chiunque altro chi conosce la guerra ed è preparato a fronteggiarla. Per questo io non ho mai accettato la narrazione di chi contrappone l’idea del pacifismo alle forze armate”, ha aggiunto Meloni.