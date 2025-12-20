Torino, Zangrillo apre alla candidatura a sindaco “Non mi tiro indietro”

(LaPresse) Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo non esclude una possibile candidatura a sindaco di Torino. “Mi è stato chiesto se sarei disposto a fare il sindaco della mia città e, quando lo si chiede a un ministro che si occupa di pubblica amministrazione, mi sembra quasi un dovere non tirarsi indietro”, ha dichiarato Zangrillo a margine di un evento ufficiale. Il ministro ha parlato a margine della cerimonia di dedica dell’ospedale pediatrico Regina Margherita ai bambini del mondo, alla quale ha partecipato insieme al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Zangrillo ha però chiarito che l’eventuale candidatura sarà valutata all’interno della coalizione di centrodestra. “La scelta del candidato sindaco di Torino sarà fatta con gli alleati e Forza Italia ha diverse persone che hanno titolo per aspirare a questo ruolo”, ha spiegato. Il ministro ha infine ridimensionato la propria disponibilità, sottolineando che la sua eventuale candidatura arriverebbe solo dopo altre ipotesi: “Considero la mia un’opzione che viene dopo tante altre candidature di persone che in questi anni si sono dedicate alla città più di me, anche perché il mio ruolo di ministro mi costringe a stare spesso lontano da Torino”.