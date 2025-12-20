Sri Lanka, inondazioni spazzano via i villaggi dei lavoratori del tè

Dopo che lo Sri Lanka ha dovuto affrontare una delle peggiori tempeste della sua storia, nuovi resoconti descrivono i lavoratori delle piantagioni di tè che si sono rifugiati temporaneamente nelle scuole e nei templi pubblici, mentre interi villaggi sono stati sepolti dal fango sugli altopiani centrali. Diversi villaggi sono stati sommersi da frane che hanno lasciato dietro di sé macerie di cemento, legno e tetti. Tra le zone più colpite ci sono state le zone collinari al centro dell’isola e i lavoratori delle piantagioni di tè che vi abitano. Molti occupavano strutture primitive, risalenti a 150 anni fa, che sono state spazzate via da frane e inondazioni.