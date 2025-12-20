Milano, pro Pal in piazza: "La Russa-Meloni antisemitismo è vostra storia"

(LaPresse) Sfidando il freddo, un centinaio di manifestanti pro Pal si è ritrovato oggi in piazza San Babila a Milano per una nuova manifestazione in sostegno a Gaza e per chiedere lo “al genocidio del popolo palestinese. “Almirante, La Russa, Meloni, l’antisemitismo è la vostra storia”, lo striscione che i manifestanti hanno appeso tra i portici della piazza. Elio Luppoli, storico esponente del centro sociale Vittoria, ha risposto al presidente della comunità ebraica milanese Walker Meghnagi che nei giorni scorsi aveva definito “antidemocratiche” le manifestazioni in sostegno della Palestina: “ Gli darà fastidio che continuiamo a scendere in piazza contro questo genocidio. Fuori dai questi cortei ci sono gli antisemiti e i fascisti, quelli che magari al signor Meghnagi piace votare al parlamento italiano”.