Radio2, lo scherzo a Casalino che risponde al finto Nichi Vendola

(LaPresse) Rocco Casalino è stato vittima dello scherzo di Radio2 “Matti da legare” con Belen Rodriguez, Barty Colucci e Mario Benedetto. L’ex portavoce di Giuseppe Conte è stato raggiunto telefonicamente, dopo la notizia delle dimissioni dal Movimento, da un finto Nichi Vendola: “Volevo darti il mio sostegno, io credo che a questo punto i tempi siano maturi come le ciliegie a giugno, è tempo di coalizione”, lo ha incalzato l’imitatore. “Mi fa sorridere la cosa, non c’è bisogno di una nuova alleanza, c’è già tutto”, ha risposto divertito Casalino.