Orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio, Fontana: "Regalo della storia alle Olimpiadi"

Nella Valle di Fraele, nel Parco Nazionale dello Stelvio tra Livigno e Bormio, sono state scoperte su pareti di dolomia quasi verticali migliaia di impronte di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa, con piste lunghe centinaia di metri. Foto, video e prime evidenze vengono presentati a Palazzo Lombardia: secondo il Museo di Storia Naturale di Milano e Università di Bergamo si tratta del più importante giacimento europeo di tracce triassiche. La scoperta è avvenuta il 14 settembre 2025 grazie al fotografo naturalista Elio Della Ferrera.