Ucraina, i ministri degli Esteri UE si incontrano a Bruxelles per discutere l’accordo di pace

I ministri degli Esteri europei si riuniscono a Bruxelles per consolidare il sostegno all’Ucraina mentre deve affrontare la pressione di Washington affinché accetti rapidamente un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti. Dopo i colloqui di domenica a Berlino tra gli inviati statunitensi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i funzionari ucraini ed europei continueranno una serie di incontri nel tentativo di garantire la pace e la sicurezza del continente di fronte a una Russia sempre più assertiva.

Zelensky si è incontrato domenica con l’inviato speciale di Trump Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, nella cancelleria federale tedesca, nella speranza di porre fine a una guerra durata quasi quattro anni. Washington ha cercato per mesi di gestire le richieste di ciascuna parte mentre Trump preme per una rapida fine alla guerra con la Russia ed è sempre più esasperato dai ritardi. La ricerca di possibili compromessi si è scontrata con grossi ostacoli, compreso il controllo della regione orientale di Donetsk in Ucraina, che è per lo più occupata dalle forze russe.