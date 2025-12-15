Ucraina, Mosca: “Putin aperto alla pace, non a tregue”. Mattarella: “Inammissibile ridefinire i confini con la forza” – La diretta

Altro giorno, altro vertice per cercare di raggiungere un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Proseguono anche oggi a Berlino i colloqui tra Kiev, Washington e i capi di Stato e di governo di Unione europea e Nato. Per gli Usa è presente la delegazione composta dall’inviato speciale Steve Witkoff e dal genero di Donald Trump Jared Kushner.
La ricerca di possibili compromessi ha incontrato ostacoli importanti, tra cui il controllo della regione orientale Ucraina di Donetsk che è per lo più occupata dalle forze russe. Volodymyr Zelensky domenica si è detto pronto a rinunciare alla richiesta del suo Paese di aderire alla Nato se gli Stati Uniti e altre nazioni occidentali forniranno a Kiev garanzie di sicurezza simili a quelle offerte ai membri dell’Alleanza. Tuttavia, l’Ucraina ha continuato a respingere la richiesta degli Stati Uniti di cedere territori a Mosca.
La Russia si aspetta di essere aggiornata sui colloqui di Berlino dagli Usa una volta che saranno terminati. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Alla domanda se i negoziati potessero concludersi entro Natale, il portavoce presidenziale ha descritto il tentativo di prevedere un potenziale calendario per un accordo di pace come un “compito ingrato”. “Posso parlare solo a nome della parte russa, del presidente Putin”, ha detto Peskov, “è aperto alla pace, a una pace seria e a decisioni serie. Non è assolutamente aperto a nessun trucco volto a guadagnare tempo”.
“Qui posso parlare solo a nome della parte russa, del presidente Putin: è aperto alla pace, a una pace seria, a decisioni serie”, ma “non è assolutamente aperto a nessun trucco volto a guadagnare tempo e a creare tregue artificiali”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riferendosi a tregue temporanee. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass.
“Permane l’aggressione russa ai danni dell’Ucraina, con vittime e immani distruzioni, e con l’aberrante intendimento, malgrado gli sforzi negoziali in atto, di infrangere il principio del rifiuto di ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa. Azione ritenuta irresponsabile e inammissibile già oltre cinquanta anni addietro nella Conferenza di Helsinki sulla Cooperazione e Sicurezza nel continente”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia.
Un documento giuridicamente vincolante sulla non adesione dell’Ucraina alla Nato è la pietra angolare dei negoziati per la risoluzione della questione ucraina. È quanto ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Naturalmente questa questione è fondamentale e merita un’attenzione particolare rispetto alle altre. È proprio questo il senso del processo negoziale e vorrei sottolineare ancora una volta che non intendiamo condurlo in modo plateale”, ha affermato Peskov, rispondendo alla domanda su chi la Russia si aspetti che fornisca garanzie giuridicamente vincolanti riguardo alla non adesione dell’Ucraina alla Nato.
“La definizione del ruolo e del contributo dell’Europa per la gestione della crisi Ucraina è un banco di prova cruciale. Le prossime settimane possono essere decisive e, ancora una volta, sarà essenziale restare uniti. L’iniziativa di pace americana è un’opportunità che non dobbiamo farci sfuggire. Dobbiamo riportare la pace in Europa”. Loi ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aprendo la Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori alla Farnesina.
“Dobbiamo farlo naturalmente a determinate condizioni – ha aggiunto – l’Ucraina merita una pace giusta e duratura. La sicurezza dell’Europa deve uscire rafforzata da questo processo. Le garanzie di sicurezza sono fondamentali e siamo fieri che si stia lavorando attorno a un’idea lanciata proprio dall’Italia”.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alle 18.45, a Berlino, al vertice sull’Ucraina. È quanto si legge nell’agenda della premier pubblicata sul sito di palazzo Chigi.
Una persona informata sui colloqui di domenica sull’Ucraina a Berlino fra gli inviati di Donald Trump e quelli di Kiev li ha descritti definendoli difficili, affermando che gli Usa sembravano non disposti a scendere a compromessi sulla loro bozza di proposta di pace. Lo riporta il Wall Street Journal (Wsj), secondo cui “i colloqui fra l’Ucraina e i suoi partner occidentali sono diventati un tiro ala fune, anche senza la Russia al tavolo delle trattative”. Washington sta spingendo per decisioni rapide, mentre Volodymyr Zelensky e i suoi sostenitori europei sostengono che restano differenze significative che vanno risolte. I colloqui a Berlino proseguiranno oggi.
Nella causa presentata presentata presso il tribunale arbitrale di Mosca dalla Banca di Russia contro Euroclear viene richiesto un risarcimento per circa 18,1 trilioni di rubli, pari a circa 195 miliardi di euro. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Tass.
“Il 12 dicembre 2025 il tribunale arbitrale di Mosca ha ricevuto una richiesta di risarcimento dalla Banca centrale della Federazione Russa contro Euroclear Bank SA/NV. L’importo della richiesta è pari a 18.172.971.903.836 rubli”, ha dichiarato il servizio stampa del tribunale alla Tass. La Banca centrale russa ha avviato l’azione legale in relazione ai beni russi congelati. L’annuncio della causa era stato fatto il 12 dicembre, ma non era stato precisato l’importo del risarcimento richiesto.
Dopo i colloqui di domenica a Berlino tra gli inviati statunitensi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, funzionari ucraini e capi di Stato e di governo europei, tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oltre ai leader di Ue e Nato, sono pronti a proseguire una serie di incontri nel tentativo di garantire un percorso di pace e sicurezza per l’Ucraina e l’Europa. Domenica Zelensky ha incontrato l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero di Trump, Jared Kushner, presso la cancelleria federale tedesca.
La ricerca di possibili compromessi ha incontrato ostacoli importanti, tra cui il controllo della regione orientale Ucraina di Donetsk, che è per lo più occupata dalle forze russe. Zelensky domenica si è detto pronto a rinunciare alla richiesta del suo Paese di aderire alla Nato se gli Stati Uniti e altre nazioni occidentali forniranno a Kiev garanzie di sicurezza simili a quelle offerte ai membri dell’Alleanza. Tuttavia, l’Ucraina ha continuato a respingere la richiesta degli Stati Uniti di cedere territori alla Russia. Vladimir Putin vuole che l’Ucraina ritiri le sue forze dalla parte della regione di Donetsk ancora sotto il suo controllo tra le condizioni chiave per la pace.
Il presidente russo ha anche definito la richiesta dell’Ucraina di aderire alla Nato una grave minaccia per la sicurezza di Mosca e una ragione per lanciare l’invasione su vasta scala nel febbraio 2022. Il Cremlino ha chiesto all’Ucraina di rinunciare alla richiesta di adesione all’alleanza come parte di qualsiasi potenziale accordo di pace. Zelensky ha sottolineato che qualsiasi garanzia di sicurezza occidentale dovrà essere legalmente vincolante e sostenuta dal Congresso degli Stati Uniti.
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha guidato gli sforzi europei a sostegno dell’Ucraina insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al primo ministro britannico Keir Starmer, ha dichiarato sabato che “i decenni di ‘Pax Americana’ sono in gran parte finiti per noi in Europa e anche per noi in Germania”. Ha avvertito che l’obiettivo di Putin è “un cambiamento fondamentale dei confini in Europa, la restaurazione della vecchia Unione Sovietica all’interno dei suoi confini”. “Se l’Ucraina cade, non si fermerà”, ha avvertito Merz durante un congresso del partito a Monaco.
“Per l’Ucraina, l’opzione più credibile è il prestito di riparazione. Ed è su questo che stiamo lavorando. Non ci siamo ancora arrivati. E’ sempre più difficile, ma ci stiamo lavorando. Abbiamo ancora qualche giorno”. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas al suo arrivo al Consiglio Affari esteri sottolineando che “le decisioni che dobbiamo prendere per sostenere l’Ucraina sono molto importanti” in vista del Consiglio europeo di giovedì.
Per quanto riguarda il prestito di riparazione basato sull’uso degli asset russi “è difficile” ma “dobbiamo anche essere molto lucidi. Le altre opzioni non funzionano. Ci abbiamo già provato: due anni fa, quando ho proposto gli Eurobond. Non ha funzionato perché c’è bisogno di tutti a bordo. Il prestito di riparazione si vota a maggioranza qualificata e si basa sui beni russi congelati. Ciò significa che non proviene dai soldi dei nostri contribuenti” e “invia anche un chiaro segnale cioè che se si arreca tutto questo danno a un altro Paese, bisogna pagare le riparazioni”.
Per Kallas “senza il Belgio sarebbe sempre più difficile, perché detiene la maggior parte degli asset e penso sia importante che sia a bordo”, sottolinea. Venerdì scorso, 4 Paesi, tra cui l’Italia, hanno avanzato in una lettera la proposta di considerare alternative al prestito basato sugli asset russi.
“Dobbiamo capire che il Donbass non è l’obiettivo finale di Putin. Se conquista il Donbass, la fortezza crolla e allora sicuramente passerà alla conquista dell’intera Ucraina. E sapete, se l’Ucraina cade, anche altre regioni sono in pericolo. Lo sappiamo dalla storia e dovremmo imparare dalla storia”. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas al suo arrivo al Consiglio Affari esteri.
“Dobbiamo tenere a mente è che i paesi vogliono entrare nella Nato perché non vogliono che la Russia li invada, li attacchi. Ed è per questo che Svezia e Finlandia hanno aderito alla Nato. È per questo che gli Stati baltici hanno aderito alla Nato, per avere questo ombrello di difesa. Ora, se questo non è in discussione, allora dobbiamo vedere quali sono le garanzie di sicurezza tangibili. Non possono essere documenti o promesse. Devono essere truppe vere, capacità reali affinché l’Ucraina sia in grado di difendersi”, aggiunge.