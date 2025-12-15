Ucraina, Mosca: “Putin aperto alla pace, non a tregue”. Mattarella: “Inammissibile ridefinire i confini con la forza” – La diretta

Altro giorno, altro vertice per cercare di raggiungere un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Proseguono anche oggi a Berlino i colloqui tra Kiev, Washington e i capi di Stato e di governo di Unione europea e Nato. Per gli Usa è presente la delegazione composta dall’inviato speciale Steve Witkoff e dal genero di Donald Trump Jared Kushner.

La ricerca di possibili compromessi ha incontrato ostacoli importanti, tra cui il controllo della regione orientale Ucraina di Donetsk che è per lo più occupata dalle forze russe. Volodymyr Zelensky domenica si è detto pronto a rinunciare alla richiesta del suo Paese di aderire alla Nato se gli Stati Uniti e altre nazioni occidentali forniranno a Kiev garanzie di sicurezza simili a quelle offerte ai membri dell’Alleanza. Tuttavia, l’Ucraina ha continuato a respingere la richiesta degli Stati Uniti di cedere territori a Mosca.